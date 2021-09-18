РИАМО - 18 сен. Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич обратилась к участникам электорального процесса с просьбой не отвлекать полицию и наблюдателей на избирательных участках от их работы необоснованными жалобами на нарушения, передает корреспондент РИАМО.

По словам Юденич, ранее в СМИ появились сообщения о жалобах сотрудников выборного штаба КПРФ в Королеве. Они заявили о том, что якобы вооруженные молодые люди препятствовали работе штаба, при этом некоторые из этих молодых людей могли находиться под воздействием наркотиков.

«Мы пройти мимо, конечно же, не могли. Мы просили выяснить наших коллег, есть ли обращения в МВД по этому поводу», - сказала Юденич.

По словам начальника УМВД России по городскому округу Королев Игоря Лащука, никаких сообщений о нападении вооруженных людей на штаб КПРФ в ведомство не поступало.

«17 сентября в 16:32 через службу-112 в УМВД России по городскому округу Королев поступило сообщение о том, что возле одного из домов по улице Гагарина находятся молодые люди, препятствующие проходу граждан. По данному сообщению проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», - добавил Лащук.

Юденич отметила, что полиция запросила данные с камер наружного видеонаблюдения, чтобы разобраться в ситуации у штаба КПРФ. По ее словам, в данном случае нет достаточных оснований для привлечения к работе мониторинговой группы по наблюдению за выборами.

Юденич также обратилась ко всем участникам электорального процесса с просьбой связываться с наблюдателями, членами избирательных комиссий и сотрудниками полиции только в серьезных случаях, когда имеют место реальные факты нарушений.

«Я очень прошу не отвлекать людей, которые и так находятся в постоянном и довольно сильном напряжении, выполняют очень сложную, важную работу. Не отвлекать людей необоснованными обращениями», - заявила Юденич.

В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления. Голосование завершится 19 сентября, в этот день избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.