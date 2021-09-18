РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров встретились с призером Паралимпийских игр в Токио Артемом Исаевым на стадионе «Метеор» в Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Я рад, что мы сегодня встретились с призером Паралимпийских игр в Токио Артемом Исаевым. Огромное спасибо хочется сказать именно ему за то, что представил наш городской округ на Паралимпиаде и добился таких выдающихся результатов», - сказал Брынцалов.

В День города на стадионе «Метеор» прошли соревнования. 40 футбольных команд со всей страны приехали в Балашиху, чтобы побороться за награды.

Юров отметил, что футбольный центр «Метеор» открылся в 2017 году, как и 3 бассейна, где сегодня занимаются Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский, которые вместе представляли Балашиху на Паралимпиаде в Токио.

«Уверен, что из стен «Метеора» выйдет еще много чемпионов. Сегодня хочется поздравить всех с этим прекрасным праздником – с Днем города, с праздником футбола ну и, конечно, пожелать ребятам, чтобы победил сильнейший», - сказал Юров.

С 24 августа по 5 сентября 2021 года в Токио проходили Паралимпийские летние игры, в которых приняли участие спортсмены из Балашихи, воспитанники школы «Метеор»: Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский. Оба они стали призерами игр, взяли серебро и бронзу на дистанции 100 метров брасом.

По словам Исаева, он планировал лучший результат, но все равно остался доволен.

«Нас встречали тепло в аэропорту, чествовали сегодня на улице Баландина и здесь. Это очень приятно, что уделяют такое большое внимание», - заключил Исаев.