РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. Артист цирка, клоун и дрессировщик кошек Юрий Куклачев встретился с юнармейцами городского округа Домодедово, сообщила начальник управления образования администрации муниципалитета Елена Болмазова.

«Сегодня в рамках реализации муниципального проекта «Уроки доброты» Ю.Д. Куклачев встретился с юнармейцами округа», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Юнармейцы поговорили с артистом о доброте, честности, совести и взаимовыручке.