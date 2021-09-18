РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. Лесную часть Пестовского парка открыли для жителей Балашихи в День города, здесь появились скейт-парк и первый в Балашихе памп-трек, лыжероллерная трасса протяженностью 1,5 км, площадка для выгула собак, пункт проката спортинвентаря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участниками праздничной церемонии стали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, депутат регионального парламента Тарас Ефимов и глава Балашихи Сергей Юров. Они проехали на самокатах по новой велодорожке.

«Самое главное — в парке сохранена природа. Благоустройство не нарушило инфраструктуру леса, создало комфорт. Сегодня мы видим полноценный парк с возможностями для тех, кто отдыхает с детьми и тех, кто занимается активно спортом. Учтены все предложения, которые жителями заявлены, и это дорого стоит. У нас есть качественный, полноценный парк, о котором говорят в Московской области», — сказал Брынцалов.

Облагораживать лесную зону парка начали в апреле 2021 года. Около четырех месяцев ушло на то, чтобы превратить ее в благоустроенное общественное пространство. Здесь появились скейт-парк и первый в Балашихе памп-трек, лыжероллерная трасса протяженностью 1,5 км, площадка для выгула собак, пункт проката спортинвентаря.

Центральную аллею привели в порядок: уложили тротуарную плитку и установили освещение и малые архитектурные формы.

Пестовский парк располагается в восточной части микрорайона Железнодорожный. К благоустройству общественного пространства приступили в 2018 году. В 2019-ом были завершены работы по обустройству его партерной части. Здесь установили входную группу, пункт проката велотранспорта, спортивные и детскую площадки, амфитеатр для праздничных мероприятий, оборудовали зоны для пикников.