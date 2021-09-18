РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 сен. Свыше 26 тысяч человек проголосовали за первые два дня выборов в подмосковном Королеве, сообщили в территориальной избирательной комиссии.

В Королеве завершился второй день голосования. Все участки закрылись в 20:00.

За два дня проголосовали более 26 тысяч человек, что составляет почти 15% от общего числа избирателей.

В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Для голосования граждан в регионе организовано более 4 тыс. избирательных участков. За происходящим на участках наблюдают в центре мониторинга «Выборы-2021» в Одинцове.