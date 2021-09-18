РИАМО - 18 сен. Второй день голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму завершился в Одинцовском округе, избирательные участки в муниципалитете закрылись. По данным на 18:00 субботы явка составила 20,69%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в Одинцовском округе организовали 171 УИК. Глава муниципалитета Андрей Иванов выразил благодарность жителям, которые пришли на свои участки, чтобы проголосовать.

«Сегодня мы прошли «экватор» голосования. Как и накануне, в первый день голосования, обстановка на участках в течение всей субботы была хорошая, рабочая, комфортная – как для избирателей, так и для сотрудников участковых избирательных комиссий и наблюдателей. Впереди – заключительный, третий день больших выборов в Московскую областную думу и Государственную Думу. Призываю всех, кто еще не проголосовал, прийти завтра на свои участки и исполнить гражданский долг. Это очень важно для будущего нашего Одинцовского округа, Подмосковья и всей нашей страны», - сказал Иванов.

Избирательные участки в заключительный день голосования, 19 сентября, будут открыты с 08:00 до 20:00. Традиционно на участках будут находиться наблюдатели – по 5 человек на каждом. Наблюдатели – это граждане старше 18 лет, прошедшие специальное обучение, а также представители кандидатов, политических партий, члены общественных палат Одинцовского округа и Московской области. Суммарно в округе их насчитывается 855 человек.

Как сообщила председатель окружной общественной палаты Марианна Кристалинская, наблюдатели-общественники работают в каждой УИК.

«Мы направили своих представителей на все избирательные участки Одинцовского округа – то есть пятая часть наблюдателей представляет общественную палату. Мы внимательно следим за тем, как идет голосование, как соблюдаются требования законодательства Российской Федерации, касающиеся выборного процесса. По итогам двух дней голосования могу сказать, что выборы в Одинцовском округе проходят на высоком уровне, спокойно и без происшествий», - сказала Кристалинская.

После завершения второго дня голосования все бюллетени убирают в специальные сейф-пакеты. Они будут вскрыты после 20:00 19 сентября.