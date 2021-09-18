РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. На 18:00 18 сентября в городском округе Щелково проголосовало свыше 43 тыс. человек, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. На территории городского округа работает 123 избирательных участка.

Для участия в выборах при себе необходимо иметь паспорт или документ, который его заменяет. Это может быть военный билет или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на период оформления паспорта.

На участках соблюдается масочный режим, у всех голосующих измеряется температура.