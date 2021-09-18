РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Жители Подольска могут посетить домашние матчи хоккейного клуба «Витязь» 25, 27 и 29 сентября, сообщает пресс-служба команды.

Ранее на посещение матчей действовали ограничения из-за коронавируса.

17 сентября открылась продажа билетов для держателей абонементов на три домашних матча «Витязя» против «Амура», СКА и «Локомотива».

В кассах Ледового дворца «Витязь» в Подольске с пятницы по воскресенье включительно держатели абонементов позапрошлого сезона могут приобрести билеты на домашнюю серию.



По-прежнему действует ограничительная квота на проход на игру не более 1 тыс. зрителей.

20 сентября стартует открытая продажа билетов в кассе и на официальном сайте.

Для прохода на стадион необходим QR-код или ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до начала мероприятия.