РИАМО - 18 сен. В Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за заморозков объявлен с 01:00 до 05:00 19 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предстоящей ночью в регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Днем также возможен небольшой дождь, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Температура будет плюс 9-11 градусов.