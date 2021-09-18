РИАМО - 18 сен. В Московской области закончился второй день голосования на выборах различного уровня. Воскресенье - последний день голосования, участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.

В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Для голосования граждан в регионе организовано более 4 тыс. избирательных участков. За происходящим на участках наблюдают в центре мониторинга «Выборы-2021» в Одинцове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поблагодарил избирателей, которые уже проголосовали или собираются это сделать.

По состоянию на 15:00 субботы явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 22,73%, свои голоса отдали 1 337 576 человек.