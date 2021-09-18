РИАМО - 18 сен. В Москве завершился второй день очного голосования на выборах, избирательные участки закрылись до 08:00 воскресенья.

Всероссийские выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В последний день голосования избирательные участки будут работать до 20:00.

В Москве выбирают депутатов Госдумы, также проводятся выборы в Мосгордуму в двух избирательных округах: №19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского. Кроме того, в Щукине выбирают депутатов муниципального собрания района.

У москвичей, прошедших предварительную регистрацию, есть возможность отдать свой голос в дистанционном формате онлайн. Для участия в электронном голосовании зарегистрировались более 2 млн горожан.

В первый день выборов с учетом дистанционного голосования явка в Москве составила около 23%. К настоящему моменту в онлайн-формате проголосовали более 1,‍7 млн горожан.