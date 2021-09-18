РИАМО - 18 сен. Голосование граждан на выборах в Люберцах проходит в штатном режиме с соблюдением закона. Об этом сообщил член совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека, замруководителя рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Петр Ульянов.

«Сегодня мы работали в городском округе Люберцы. Существенных обращений (с замечаниями - ред.) как таковых не было. Но тем не менее мы проехали по избирательным участкам, общались с наблюдателями, которые работают от Общественной палаты, и решали некоторые оперативные вопросы, которые возникали в процессе», - сказал Ульянов.

По его словам, все избирательные участки обеспечены защитными средствами и масками.

«На всех участках присутствуют наблюдатели различных политических сил. Все они имеют возможность конструктивно работать и следить за ходом голосования. Все проходит в штатном и законном режиме», - заключил Ульянов.

В Подмосковье по 19 сентября включительно проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления. Для голосования граждан организовано более 4 тыс. избирательных участков.