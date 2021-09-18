РИАМО - 18 сен. За 8 месяцев текущего года находящиеся на надомном обслуживании жители столицы получили около 20 млн услуг от социальных работников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Основная их часть предоставляется непосредственно на дому. Благодаря новому подходу к организации социального обслуживания соцработники стали больше времени проводить с человеком, а не заниматься в основном доставкой продуктов и товаров, как это было ранее», — отметил руководитель столичного департамента труда и соцзащиты населения Евгений Стружак.

В 2020 году в Москве изменили стандарты соцуслуг и их перечень, чтобы работники могли подобрать индивидуальный подход к потребностям каждого подопечного на надомном обслуживании. В первую очередь надо помочь человеку выполнить те бытовые действия, которые он в силу возраста или заболевания не может делать самостоятельно. При индивидуальном обслуживании в приоритете приготовление пищи, сопровождение на прогулке, помощь в уборке квартиры.

Также важно проводить функциональную диагностику. Социальный инспектор определяет, может ли подопечный сам готовить пищу, принимать ее, выполнять гигиенические процедуры, совершать покупки, поддерживать чистоту в доме. На основе полученных данных принимают решение о том, какие услуги из социального набора необходимо оказывать человеку, чтобы решать его бытовые проблемы и сохранить привычный уклад жизни.

Чтобы получить соцобслуживание на дому, надо обратиться в центр госуслуг «Мои документы». Перечень необходимых документов сокращен. Так, одиноким жителям столицы надо предоставить только заполненное заявление и паспорт. Проживающим в семье или имеющим ближайших родственников нужно дополнительно приложить документы, подтверждающие доходы членов семьи и обстоятельства, по которым они не могут выполнять обязанности по уходу.