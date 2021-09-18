РИАМО - 18 сен. Сообщение о драке на одном из избирательных участков на территории столицы не подтвердилось, просмотр по камерам показал, что была словесная перепалка. Об этом сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Он уточнил, что был отправлен запрос в ГУ МВД РФ по Москве. Там пояснили, что оппоненты решили написать друг на друга заявления. Но в процессе конфликта телесных повреждений никто никому не нанес.

«Самое главное - избирательный процесс здесь никак не был нарушен», - подчеркнул Ковалев.

Он уточнил, что 99,98% камер на избирательных участках в мегаполисе работает без перебоев.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. Жители столицы могут проголосовать онлайн, такой способ выбрали свыше 2 млн человек. В Москве выбирают депутатов Госдумы, городского парламента, еще в районе Щукино выбирают муниципальных депутатов.