РИАМО - 18 сен. Голосование граждан, содержащихся в следственных изоляторах на территории подмосковного Ногинска, проходит без замечаний, сообщила председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

В городе Ногинске находятся следственные изоляторы №1 и №11 управления ФСИН России по Московской области.

«Мы посетили в Ногинске (два - ред.) следственных изолятора. <…> Меня в этот раз приятно удивило большое количество людей, которые имеют право голосовать и изъявили желание. <…> В этот раз голосовали почти все. В ногинском следственном изоляторе №1 голосовало 400 с лишним человек. Все говорят о добровольном голосовании. Замечаний ни у меня, ни у уполномоченного по правам человека нет», - сказала Юденич.

По ее словам, к работе обычных избирательных участков в Ногинске наблюдатели так же не имеют замечаний.

В Подмосковье по 19 сентября включительно проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления. Для голосования граждан организовано более 4 тыс. избирательных участков.