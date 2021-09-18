РИАМО - 18 сен. Две машины столкнулись на пересечении Каширского шоссе и улицы Борисовские Пруды, в результате ДТП одно авто перевернулось, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте дорожной аварии работают оперативные службы Москвы.

Движение транспорта в сторону центра свободно по 3 полосам из 4. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда места аварии.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на Каширском шоссе образовался затор длиной более 1,5 км.