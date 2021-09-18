РИАМО - 18 сен. В Москве 19 сентября проведут второй розыгрыш призов среди участников дистанционного электронного голосования, СМС-сообщения с уведомлением о виде приза начнут рассылать с 12 часов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Каждый из участников онлайн-голосования получит шанс выиграть квартиру в мегаполисе, машину или призовые баллы, с помощью которых можно оплатить товары или услуги у партнеров программы «Миллион призов».

В предыдущем розыгрыше, который прошел с утра в субботу, приняли участие 1 119 285 человек — 55% от всех зарегистрировавшихся на дистанционное голосование.

В СМС победителям розыгрыша приходит только код. Организаторы просят не делать переводы и не вводить никуда номер банковской карты.

Выборы проходят по 19 сентября включительно. Жители столицы выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы, в районе Щукино также выбирают муниципальных депутатов.