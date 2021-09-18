РИАМО - 18 сен. В Одинцовском городском округе росгвардейцы помогли найти 69-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж Одинцовского отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования в Звенигороде, получил информацию о том, что 69-летняя женщина пошла в лес за грибами и заблудилась.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к ее поискам. Спустя два часа в лесном массиве вблизи деревни Дяденьково правоохранители заметили пожилую женщину и проследовали к ней.

Женщина смогла назвать только свою фамилию и имя, но вспомнить, где находится ее дом, не смогла.

Росгвардейцы вывели женщину из лесной зоны на проезжую часть, где ее ожидал муж. Супруги поблагодарили сотрудников Росгвардии за оказанную помощь.