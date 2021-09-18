РИАМО - 18 сен. Качество ремонта почтового отделения в селе Ершово проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, работы в помещении почти закончены, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Местный офис «Почты России» невелик. Он относится к 4 классу и обслуживает всего несколько населенных пунктов с суммарным населением в 5 тыс. человек. При этом помещение ни в чем, кроме размера, не уступает более крупным отделениям. Глава округа напомнил, что приезжает сюда не первый раз.

«Около месяца назад мы уже проверяли этот офис. Тогда ремонт был в самом разгаре. Сегодня практически все работы завершены. Готова фасадная группа, отремонтированы внутренние залы и вспомогательные комнаты. Здесь появился санузел для персонала, установлены современные кондиционеры и мебель», - отметил Иванов.

Он добавил, что помещение стало намного удобнее для персонала и посетителей. Все сделано качественно, в соответствии с брендбуком.

«Именно такого результата мы всегда ждем от наших партнеров», - подчеркнул глава муниципалитета.

Иванов также одобрил благоустройство прилегающей территории. Пространство продумано таким образом, чтобы было удобно и мамам с колясками, и маломобильным посетителям офиса. Пол помещения находится на одном уровне с уличной брусчаткой. В него удобно заехать даже на инвалидном кресле.

Качество ремонта и высокую квалификацию сотрудников отделения подтвердили посетители.

От лица сотрудников и клиентов муниципалитет поблагодарил руководитель Одинцовского почтамта УФПС Московской области АО «Почта России» Сергей Силаев.

«Действительно, офис в Ершове относится к категории сельских отделений. Тем не менее стандарты обслуживания для небольших отделений никто не снижает. Здесь работает всего 4 человека. Помимо Ершова в их зону ответственности входят деревни Сурмино, Кораллово, Ивашково, Скоково, Супонево и Кезьмино», - уточнил Силаев.

Глава муниципалитета обратил внимание на то, что в помещении офиса необходимо установить банкомат. С такой просьбой ранее неоднократно обращались местные жители. Иванов поручил проработать данный вопрос с представителями крупных банков, работающих на территории округа.

В 2021 году на территории Одинцовского округа ремонтируют 26 офисов «Почты России».