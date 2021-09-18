РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В подъезде дома на улице Бородинской в Подольске во время ремонта по губернаторской программе «Мой подъезд» сделали роспись стен, сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне Кутузово 1-й подъезд дома №21 на улице Бородинской стал экспериментальным. По просьбе активистов директор управляющей компании МУЖРП-9 Сергей Ольховский пригласил молодого художника Максима Баранова, который сделал роспись стен. Тематику выбрали жители. Результатом все остались довольны.

Дом 1964 года постройки, в нем впервые сделали ремонт подъездов. Во дворе установили долгожданную детскую площадку. Жители вместе с управляющей компанией высадили по ее периметру кустарники и получился очень симпатичный сквер. Теперь есть место, где можно отдохнуть и погулять с детьми.

По соседству художник Виктор Неберикутя оформил рисунками фасады домов №№15 и 18 на улице Бородинской.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель - сделать каждый подъезд красивым, удобным и комфортным. Параметры ремонта определяют жители. Они выбирают цветовую гамму, оформление входных групп, форму новых светильников. Также жители участвуют в приемке подъездов по окончании работ.