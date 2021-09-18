РИАМО - 18 сен. На станции «Каховская» в рамках второго этапа реконструкции откроют новую пересадку на «серую» ветку метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.
Завершается первый этап реконструкции станции. В рамках второго этапа создается новая пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что первый этап реконструкции «Каховской» позволит интегрировать ее в Большую кольцевую линию метро.
Также заммэра уточнил, что на «Каховской» в полном объеме выполнены монолитные работы.
«Также завершена архитектурная отделка общей площадью свыше 11 тыс. кв. м, включая облицовку стен и колонн пассажирской зоны, монтаж отреставрированных панно и обустройство архитектурного освещения», – сказал Бочкарев.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции закончены все работы по устройству верхнего строения пути на прилегающих к станционному комплексу участках перегонных тоннелей и оборотных тупиках за станцией.
«Также строители заканчивают монтаж инженерных систем на станции, по его завершению первый этап реконструкции будет полностью выполнен, и «Каховская» будет готова вновь принять пассажиров столичной подземки одновременно с 9 новыми станциями пусковых участков БКЛ этого года», – подчеркнул он.
Станции бывшей Каховской линии «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» находятся на комплексной реконструкции после 50 лет эксплуатации. После всех работ они войдут в состав Большого кольца.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».
«В предыдущие 2 недели мы запустили 6 станций на БКЛ. Теперь еще 4 станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций – уникальный случай в истории метрополитена», – сказал Собянин.
Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.
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