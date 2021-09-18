РИАМО - 18 сен. На станции «Каховская» в рамках второго этапа реконструкции откроют новую пересадку на «серую» ветку метро, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Завершается первый этап реконструкции станции. В рамках второго этапа создается новая пересадка на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев напомнил, что первый этап реконструкции «Каховской» позволит интегрировать ее в Большую кольцевую линию метро.

«В рамках второго этапа ведется создание новой пересадки на смежную «Севастопольскую» станцию «серой» ветки метро через обновленный второй вестибюль, что повысит удобство перемещения для пассажиров. Открыть ее планируется уже после запуска движения по участку БКЛ», – отметил Бочкарев.

Также заммэра уточнил, что на «Каховской» в полном объеме выполнены монолитные работы.

«Также завершена архитектурная отделка общей площадью свыше 11 тыс. кв. м, включая облицовку стен и колонн пассажирской зоны, монтаж отреставрированных панно и обустройство архитектурного освещения», – сказал Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что на станции закончены все работы по устройству верхнего строения пути на прилегающих к станционному комплексу участках перегонных тоннелей и оборотных тупиках за станцией.

«Также строители заканчивают монтаж инженерных систем на станции, по его завершению первый этап реконструкции будет полностью выполнен, и «Каховская» будет готова вновь принять пассажиров столичной подземки одновременно с 9 новыми станциями пусковых участков БКЛ этого года», – подчеркнул он.

Станции бывшей Каховской линии «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» находятся на комплексной реконструкции после 50 лет эксплуатации. После всех работ они войдут в состав Большого кольца.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

«В предыдущие 2 недели мы запустили 6 станций на БКЛ. Теперь еще 4 станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций – уникальный случай в истории метрополитена», – сказал Собянин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.

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