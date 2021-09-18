РИАМО - 18 сен. Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин поделился, что с выборами у него связаны праздничные детские воспоминания. Об этом сообщает информационный центр по выборам в Московской области.

Виктор Рыбин вместе с супругой Натальей Сенчуковой проголосовал на избирательном участке 371 в Долгопрудном.

«Приехали на свой избирательный участок, тем более у нас есть свои пристрастия, мы должны их отметить, законодательно их закрепить. Думаю, если молодые люди приходят голосовать – это уже хорошо, это значит есть ответственность. Кто-то с родителями приходит. Я с родителями маленьким ходил на выборы, очень это любил. Приходили рано утром, было очень празднично, не надо идти в школу, такой единый день, все голосовали», – сказал Рыбин.

Супруги отметили спокойную обстановку на избирательных участках. Сенчукова подчеркнула, что их семья всегда участвует в выборах.

«Эта избитая фраза «гражданская позиция» – она четкая и емкая, мы же живем в государстве. Тем более, мы живем в Долгопрудном, а Московская область – очаг культуры», – добавила Сенчукова.

В Подмосковье в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября – проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления.