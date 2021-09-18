РИАМО - 18 сен. Процесс голосования на выборах в Подмосковье организован удобно для избирателей, само голосование проходит открыто и прозрачно, сообщил президент Торгово-промышленной палаты Московской области, член областной Общественной палаты, председатель общественной палаты Наро-Фоминского округа Игорь Куимов.

В ходе посещения центра мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021» в Одинцове Куимов отметил, что уже проголосовал на выборах. Также Куимов воспользовался удобством центра и нашел видеотрансляцию с того участка, где отдал свой голос.

По словам Куимова, процесс голосования на избирательных участках очень хорошо организован.

«Есть все удобства, чтобы можно было перекусить, можно было отдохнуть», — сказал Куимов.

В Подмосковье по 19 сентября включительно проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления.

В регионе работает центр общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021», основная задача которого - контроль соблюдения действующего законодательства на избирательных участках. В Подмосковье их насчитывается более 4 тыс.