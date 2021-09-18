РИАМО - 18 сен. Заслуженный тренер России, мастер спорта по плаванию Андрей Шишин считает, что точные современные технологии обеспечивают честность проведения выборов, передает корреспондент РИАМО.

Шишин посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021» в Одинцовском городском округе. Основная задача центра - контролировать соблюдение действующего законодательства на избирательных участках.

«У нас в спорте все до сотых (долей - ред.) секунды электроника решает, так же и здесь. Видеонаблюдение, точные технологии как раз нас выводят в честность, в правду этого процесса», - сказал Шишин.

Всероссийские выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Московской области выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Также в Подмосковье проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 муниципалитетах.

В Московской области организовано свыше 4 тыс. избирательных участков, на которых установлены более 3,8 тыс. камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи. Информация с камер поступает в центр «Выборы-2021» в Одинцове.