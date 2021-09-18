РИАМО - 18 сен. Член Общественной палаты Московской области Алексей Огурцов отметил, что избирательная кампания в регионе проходит спокойно и без проблем, передает корреспондент РИАМО.

Огурцов посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021» в Одинцовском округе.

«Мы видим, что идет все спокойно, идет все хорошо. Без всяких проблем. По крайней мере, на сегодняшний момент (это - ред.) то, что я вижу, то, что я слышу», - сказал Огурцов.

Он добавил, что проголосовал на выборах без каких-либо затруднений.

«Сегодня <…> я пошел на свой избирательный участок, проголосовал, посмотрел, пообщался с людьми, пообщался с комиссией. Великолепно (организовано - ред.)», - заключил Огурцов.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Суббота - второй день голосования, выборы завершатся 19 сентября.

В Московской области работают свыше 4 тыс. избирательных участков. К наблюдению за выборами привлечены общественники, представители партий, специалисты из зарубежных стран.