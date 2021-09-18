РИАМО - 18 сен. Благодаря открытию участка Большой кольцевой линии метро со станциями «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская» разгрузятся две станции подземки и две столичные улицы, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На участке БКЛ «Мневники» - «Каховская» проходит технический пуск в 3 этапа. В субботу тестовый поезд пустили на станциях «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

После открытия этих станций Профсоюзная улица и Севастопольский проспект разгрузятся на 6%, станция «Севастопольская» станет свободнее на 61%, а «Калужская» — на 44%.

Заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов напомнил, что всего за 10 лет сеть московского метро выросла в 1,5 раза. Это результат реализации программы мэра столицы по развитию транспорта.

«Один из ключевых этапов этой программы — Большая кольцевой линия, которая значительным образом улучшит транспортную доступность для миллионов жителей Москвы. В ближайшие месяцы полноценно заработает БКЛ от «Мневников» до «Каховской», — сказал Ликсутов.

По его словам, с открытием участка Большого кольца станции метро рядом с домом получат более 220 тыс. человек, что сравнимо с населением Великого Новгорода или Благовещенска.

Планы по строительству метро до 2027 года>>