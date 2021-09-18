РИАМО - 18 сен. Свыше 50 инженерных систем обеспечивают надлежащую работу каждой новой станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«На каждой станции, вводимой в эксплуатацию на Большом кольце подземки в 2021 году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, которые в полной мере обеспечивают интеграцию новых станций друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживают функционирование станционных комплексов и надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала служб метро», - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Интеграция всех систем

Он уточнил, что для данной работы на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга Большого кольца подземки было смонтировано около 208 тыс. единиц оборудования.

«Благодаря проделанной строителями работе по монтажу инженерных сетей интегрируются между собой все системы: связи, в том числе автоматизированная диспетчерская связь, автоматического движения поездов, управления эскалаторами и энергохозяйством, а также транспортной безопасности, включающей в себя установку интеллектуального видеонаблюдения и системы пожаротушения», — пояснил заммэра.

Обеспечение бесперебойной работы

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что для работы новых станций проложено свыше 223 тыс. м трубопровода, 61,5 тыс. м воздуховодов и более 6 тыс. км кабеля.

«Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем на каждой из новых станций строители монтируют до 600 км кабеля, из которых, в случае формирования пересадочных узлов со станциями радиальных линий метро, порядка 20% уходит на системы интеграции с объектами действующего метрополитена», - объяснил он.

Глава холдинга отметил, что в этом случае необходимо увязать между собою системы старого и нового образца, что требует привлечения дополнительных квалифицированных рабочих и большого числа инженерно-технического персонала.

«Увязка инженерных систем нового строительства и действующего метрополитена осуществляется только в ночное время, с этим связана большая трудоемкость и продолжительность выполнения работ – только от момента снятия контактного рельса до подачи напряжения и приема пассажиров проходит 2,5 часа», - сказал Кравцов.

Запуск станций БКЛ

Ранее мэр столицы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в историю метрополитена», – отметил столичный градоначальник.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.