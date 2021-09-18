РИАМО - 18 сен. В интернете появились фейки о неработающих камерах на несуществующих избирательных участках в Москве, все камеры в городе работают, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Например, в сообщении на карте нарушений указывается, что на участке 387 в Левобережном районе Москвы не работает одна из камер видеонаблюдения. При этом автор сообщения разместил фотографию, где, предположительно, изображен УИК 2231 в Ленинградской области.

УИКа под номером 387 в Левобережном районе нет. В Москве УИК с таким номером не существует и не был сформирован.

Общественный штаб напоминает, что для видеоконтроля за ходом голосования на 3,6 тыс. избирательных участков оборудовано порядка 240 мест в «Экспоцентре Москва» на Краснопресненской набережной.

Все камеры на всех участках были проверены и сейчас работают. Каждый кандидат может направить своих наблюдателей и убедиться в этом.

Выборы проходят по 19 сентября включительно. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы, в районе Щукино также выбирают муниципальных депутатов.

Ранее свыше 1,5 млн жителей столицы уже проголосовали онлайн.