РИАМО - 18 сен. Подмосковье демонстрирует показательный по своей открытости избирательный процесс, который все время находится под контролем наблюдателей, сообщил депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.

В субботу депутат посетил центр мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Московской области «Выборы-2021» в Одинцовском округе.

Он добавил, что наблюдатели ведут работу со всей ответственностью, постоянно находясь на своих местах.

По его словам, неравнодушие избирателей обеспечивает будущую работу парламента.

«Когда ты получаешь доверие людей, ты за все эти годы ежедневно работаешь. Работаешь для того, чтобы людей поддержать в той или иной ситуации. <…> Я уверен, у нас все больше неравнодушных людей, которые понимают, что придя поддержать выборы, они дают право парламенту принимать те решения, которые ждет сегодня гражданское общество», - сказал Фетисов.

В Подмосковье по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Еще в 7 округах региона проводятся выборы муниципальных депутатов.