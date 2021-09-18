РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. Новая детская поликлиника №1 на ул. Ульяновых, 31 в Подольске начала работать 12 сентября. К ней уже прикрепили более 18 тыс. пациентов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В учреждении работают более 70 медицинских сотрудников, в том числе узкие специалисты – неврологи, хирурги, офтальмологи, оториноларингологи. Отделение восстановительного лечения оснащено галокамерой. Кроме того, специалисты установили электронейромиограф, который позволяет на ранней стадии выявить у ребенка патологии нервной системы. Также в новом здании со временем будут забирать кровь в хороших лабораторных условиях.

«К медицинскому учреждению прикрепили более 18 тыс. пациентов. В новом здании уже принимает оториноларинголог, открыты кабинеты физиотерапии, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, кабинет массажа. Функционирует и клинико-диагностическая лаборатория, вводим новые методы исследования. В новом здании планируем разместить 3 участка, которые будут обслуживать близлежащие жилые дома», – сказала главный врач детской поликлиники №1 Наталья Мотылева.

В новой поликлинике созданы необходимые условия для комфортного пребывания пациентов и сотрудников. В ожидании приема дети могут поиграть в развивающие игры, посмотреть мультики на мягких диванах или заняться творчеством. Игровую зону оборудовали безопасным напольным покрытием. Есть удобная навигация, открытая регистратура, комфортная мебель, автоматизированные рабочие места. На входе установлен пандус для маломобильных пациентов, работают кнопка вызова и лифт.

Главврач добавила, что в настоящее время обсуждает с администрацией города, как решить транспортный вопрос, чтобы жителям сюда было удобно добираться.

«Пациенты очень ждали новое здание поликлиники, как и медицинской персонал. Все рады и довольны. Появился просторный массажный кабинет, а также кабинет лечебной физкультуры. Последние 5 лет отделения физиотерапии и функциональной диагностики находились на ул. Плещеевской, 33А, это было далеко и неудобно. Сейчас у врачей в распоряжении большие, просторные помещения», - отметила старшая медсестра физиотерапевтического отделения Сания Глаголева.

Отделение поликлиники на Революционном проспекте будет работать в штатном режиме. В начале октября там начнется ремонт. Будут расширять коридоры, кабинеты, зону регистратуры.