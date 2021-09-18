РИАМО - 18 сен. Депутат Мособлдумы Линара Самединова посетила центр общественного наблюдения за голосованием в Московской области в Одинцовском городском округе, сообщает региональный информационный центр по выборам.

«Могу с уверенностью сказать, совершенно смело и искренне, что выборы в Московской области идут под тотальным общественным контролем. Хочу отметить, что каждый избирательный участок можно увидеть с двух камер, все как на ладони. Видно, кто выходит, кто заходит, видно саму урну. Все это подтверждает легитимность избирательного процесса», - отметила Самединова.

Основная задача центра общественного наблюдения за голосованием в Московской области - контроль соблюдения действующего выборного законодательства на избирательных участках.

В центре созданы условия для комфортной работы приглашенных наблюдателей, представителей Мособлизбиркома, а также оборудованы штаб общественного видеонаблюдения и пресс-центр для журналистов.

С 17 по 19 сентября центр функционирует круглосуточно.