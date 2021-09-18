РИАМО - 18 сен. На выборах в Московской области достаточно спокойная атмосфера, напряжения нет, сообщила депутат Госдумы Ирина Роднина.

«Что порадовало – молодежи много, где-то идут с семьями, с детьми, с колясками», – добавила Роднина.

Она уточнила, что при проверке избирательных участков не увидела каких-либо нарушений.

Депутат также оценила работу центра общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье. Она считает, что центр очень удобен журналистам.

«Освещать хочется как можно больше, <…> а везде приехать и посмотреть – это колоссальная потеря времени. Тут ты получаешь полную картинку по каждому избирательному округу, по каждому городу. Все видно и все понятно», – добавила Роднина.

В Подмосковье в течение 3 дней – с 17 по 19 сентября – проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Кроме того, в Химках, Егорьевске, Луховицах, Протвине, Лотошине, Дубне и Лобне проводятся выборы в органы местного самоуправления.