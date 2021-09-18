РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В субботу на избирательные участки пришли голосовать депутаты Люберец Оксана Крамина, Павел Коровкин, Юрий Байдуков, Рубен Савялов и Андрей Комардин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня я проголосовала в гимназии №15. Участок работает по графику, наблюдатели присутствуют. При входе измеряют температуру, каждому предоставляют маску, перчатки и персональную ручку», - сказала Крамина.

Она призвала жителей городского округа реализовать свое конституционное право - принять участие в голосовании.

«Голосование - это важный этап формирования института государственной власти. Сегодня я увидела высокую активность жителей Люберец, им не все равно, кто будет определять направление развития страны и области в ближайшие 5 лет. Перемены, которые намечены, будут определять те люди, которым доверяют избиратели», - подчеркнула Крамина.

17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов.

Уточнить адрес избирательного участка, к которому прикреплен гражданин, можно по номеру телефона ТИК городского округа Люберцы: 8(498)553-99-72.