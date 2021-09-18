РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. В микрорайоне Климовск Подольска мошенники предлагают бесплатную диагностику окон, а затем заключают липовый договор на сервисное обслуживание за деньги, сообщили в теруправлении микрорайона.

Территориальное управление предупреждает жителей об участившихся случаях «оконного мошенничества».

Неизвестные лица звонят на стационарные телефоны, представляются сотрудниками компании «Альянс Мастеров» и говорят, что компания проводит гарантийное обслуживание установленных окон. Предлагают провести бесплатную диагностику окон с заключением договора на сервисное обслуживание.

Жителей просят проявить бдительность, не общаться с мошенниками и ни в коем случае не пускать их в квартиру.

Также нужно предупредить своих пожилых родственников. Именно они часто пускают в дом посторонних и попадаются на уловки мошенников.