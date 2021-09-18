РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 сен. Заместитель председателя совета ветеранов Котельников Елена Семина приняла участие в голосовании на избирательном участке в школе микрорайона Ковровый. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня важный день, поскольку мы определяем вектор, по которому наша страна будет двигаться дальше и развиваться. Очень важно прийти и сказать свое слово за наше будущее. Каждый человек хочет видеть перемены, а мы сегодня создаем для этого фундамент», - сказала Семина.

Она подчеркнула важность оказания поддержки старшему поколению и ветеранам, которые прошли страшные испытания.

«Это поколение нельзя забывать, а надо ему всячески помогать. Поэтому сегодня пришли с хорошим настроением и с надеждой на позитивные изменения», - добавила Семина.

На избирательном участке вместе с ней также присутствовал председатель совета ветеранов Михаил Набокин.

17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов.