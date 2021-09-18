РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 сен. В городском округе Мытищи впервые проголосовали на выборах студенты высших образовательных учреждений, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Девушки посетили избирательные участки на территории гимназии №1.

«Я решила прийти на участок, потому что не хочу отдавать свой голос в пустоту, чтобы за меня кто-то решил. Хочу сама проголосовать. Поэтому первый раз и пришла сегодня. Сейчас есть чувство, что сделала вклад в свою страну и городской округ», - сказала студентка РГУТиС Екатерина Варламова.

Студентка факультета МПГУ Анастасия Некрасова считает выборы неотъемлемой частью жизни любой страны и народа.

«Я считаю, что каждый должен выполнить свой долг и сделать свой выбор, потому что от него зависит дальнейшая судьба страны. Я сама с возрастом поняла, что как только 18 лет исполнится, буду активно участвовать в политической жизни», - отметила Некрасова.

В субботу для избирателей в Мытищах работают 118 участков, проголосовать можно до 20:00. Все это время на участках будут обеспечены меры безопасности.

17-19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва, а также 7 выборных кампаний в советы депутатов городских округов.