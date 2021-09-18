РИАМО - 18 сен. Член Центральной избирательной комиссии РФ Эльмира Хаймурзина отметила уникальность выборов 2021 года, а также полное обеспечение безопасности в период пандемии Covid-19 в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Голосование проходит в уникальной ситуации. (Выборы - ред.) проходят в период эпидемии ковида. <…> Все наши члены избирательных комиссий, а их почти 900 тыс. человек по всей стране, снабжены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками. <…> На всех участках, на которых я побывала, все это безукоснительно выполняется», - сказала Хаймурзина во время посещения центра мониторинга и общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье «Выборы-2021» в Одинцовском округе.

Хаймурзина также заметила, что большая часть голосующих - это взрослые люди. По ее мнению, основная часть молодежи придет на избирательные участки 19 сентября.

«В целом обстановка спокойная, центр работает хорошо», - заключила Хаймурзина.

С 17 по 19 сентября в Московской области проходят выборы в Государственную думу и региональный парламент. Также в ряде городских округов выбирают муниципальных депутатов.

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