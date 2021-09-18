РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. В поселке Повадино подмосковного Домодедова с 26 по 28 сентября будет работать мобильный офис социальной газификации, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Мобильный офис будет находиться на въезде в поселок Повадино. Время работы передвижного пункта – с 10:00 до 20:00.

Сюда можно будет обратиться не только по вопросам газификации и газового обслуживания. В офисе можно будет получить ряд услуг и консультаций, которые касаются социального и медицинского обслуживания, льгот, земельных вопросов.