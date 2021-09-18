РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. В городском округе Люберцы продолжает работу 171 избирательный участок, один из них в поселке Томилино в субботу посетила руководитель Люберецкого отделения «Союза женщин Подмосковья» Елена Верховых. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня посетила один из избирательных участков в школе №19 поселка Томилино. Пообщалась с избирателями, посмотрела, как проходит голосование. Радует, что с утра уже жители идут голосовать», - сказала Верховых.

Принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ и Московской областной думы могут 254 283 избирателя округа.

«На участках за ходом выборов следят наблюдатели от кандидатов, партий, представители Общественной палаты», - добавила Верховых.

В Люберцах проходит голосование по выборам депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

Впервые голосование проводится в трехдневный срок. Это позволит максимальному числу жителей воспользоваться своим избирательным правом. Уточнить адрес избирательного участка, к которому прикреплен гражданин, можно по номеру телефона ТИК городского округа Люберцы: 8(498)553-99-72.