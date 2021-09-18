РИАМО - 18 сен. В Одинцовском округе идет второй день выборов в Госдуму и Мособлдуму, с 08:00 и до 20:00 на территории муниципалитета открыт 171 избирательный участок. В голосовании принял участие генерал-майор РВСН в отставке Виктор Фамеев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ветеран-ракетчик посетил избирательный участок, который работает на площадке городского лицея №10.

«Я пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг и выбрать кандидатов в Государственную и Московскую областную думы. Надеюсь, что те люди и та партия, за которую я отдал свой голос, оправдают мои ожидания и разработают немало законопроектов по улучшению жизни и здоровья россиян и спокойствия нашей страны в целом», – сказал ветеран.

Он считает, что процесс голосования организован на высшем уровне. Сотрудники комиссии встречают каждого избирателя, объясняют нюансы голосования и всячески помогают.

Вооруженным силам Фамеев отдал более 30 лет. После окончания Серпуховского высшего командно-инженерного училища в 1965 году начал службу старшим офицером группы на технической ракетной базе Домбаровской ракетной дивизии. За годы работы внес большой вклад в перевооружение ракетных полков на более совершенные ракетные комплексы.

Он удостоен государственной премии СССР за изготовление оборудования, строительство сооружений, осуществление монтажа и проведение испытаний ракетных комплексов стратегического назначения. Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями.

По состоянию на 12:00 явка по Одинцовскому округу превысила 15%.