РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 сен. В некоторых квартирах одного из подъездов в доме 41 на улице Пионерской в Королеве отсутствует отопление, сообщила жительница дома.

Жители пожаловались на то, что в квартирах холодно.

«На 5 этажах в двухкомантных квартирах почему-то батареи во всех комнатах ледяные. Дети болеют», - сказала жительница.

В управляющей компании «Жилкомплекс» проверили заявку от жителей и нашли причину отсутствия отопления - воздух попал в систему. Воздух из системы коммунальщики стравят, а батареи станут горячими к вечеру субботы.

При возникновении проблем с отоплением необходимо обратиться в ЕДС с указанием точного адреса по многоканальным телефонам: +7(499)929-99-99, +7(495)512-00-11, через сайт www.eds-korolev.ru или мобильное приложение «ЕДС Королев».