РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 сен. Сотрудники Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно со служащими Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Московской области при поддержке мобильного комплекса информирования и оповещения населения приняли участие в праздничном молебне в день иконы «Неопалимая Купина». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Молебен прошел в Преображенском храме города Люберцы накануне, в день чудотворной иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которую пожарные считают своей покровительницей.

«Неопалимая Купина» - одна из особо почитаемых икон, ее образ с давних времен оберегал верующих и их дома от огня.

«Во время пожара икону брали в руки и обходили с ней вокруг горящего дома, чтобы спасти его с помощью Всевышнего. Пожарные называют Божию Матерь «Неопалимая Купина» своей покровительницей и заступницей. Всегда огнеборцы почитали христианские святыни, а в праздничный день пришли отдать дань уважения своей заступнице», - сказал заместитель начальника теруправления Михаил Иванов.