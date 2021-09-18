РИАМО - 18 сен. Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин отметил высокую активность жителей на выборах в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«В некоторых территориях из-за наплыва желающих отдать свой голос за того или иного кандидата в некоторых комиссиях уже, если честно, не хватает места в сейфах для того, чтобы хранилось это все. <…> Сегодня мы эту проблему уже решаем с органами местного самоуправления, она будет, безусловно, решена», - сказал Березкин.

По его словам, такая ситуация говорит о высоком интересе жителей к избирательной кампании в Подмосковье.

Березкин также добавил, что на текущий момент в Московской области не зафиксировали значительных нарушений в ходе голосования.

«Пока (значительных - ред.) нарушений нет. <…> Официально на конец вчерашнего дня мы получили только три официальные жалобы, две из которых рассматривали сегодня. И одну жалобу <…> будем рассматривать, возможно, чуть позже», - сказал Березкин.

Он отметил, что в ходе голосования также были зафиксированы технические нарушения, которые связаны с брошюровкой книг, составлением реестров на выездное голосование. Кроме того, поступали обращения о якобы нарушении прав наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса на отдельных избирательных участках.

«Все эти эпизоды мы рассматриваем», - подчеркнул Березкин.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Суббота - второй день голосования, выборы завершатся 19 сентября.

По состоянию на 15:00 субботы явка избирателей на выборах в Подмосковье составила 22,73%, свои голоса отдали 1 337 576 человек.