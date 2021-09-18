РИАМО - 18 сен. В этом году на пусковых участках Большой кольцевой линии в столице построено почти 24 км тоннелей, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Всего на участке от «Мневников» до реконструируемой «Каховской» было пройдено 23,9 км тоннелей, при этом тоннелепроходка на западном участке велась щитами-гигантами, прокладывающими сразу двупутные тоннели, а станции юго-запада и юга связали однопутные тоннели», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что в общей сложности проходкой занимались 9 тоннелепроходческих комплексов (ТПМК).

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на западе Большого кольца проходку тоннелей осуществляли щиты «Лилия» и «Надежда» диаметром 10 м, 6-метровые щиты «Роза» и «Наталия» работали на южном участке, а «Мария», «Полина», «Галина», «Евгения» и «Дарья» возводили однопутные тоннели юго-запада Большого кольца метро.

Он отметил, что тоннелепроходка на данных участках осуществлялась в сложных гидрогеологических условиях.

«ТПМК прошли под жилой застройкой и ключевыми дорожными трассами ряда районов столицы, а также железнодорожными путями, без инцидентов и происшествий», - сказал Кравцов.

По его мнению, строители достойно справились с поставленной задачей благодаря круглосуточному мониторингу за состоянием объектов на поверхности и сохранностью объектов действующего метрополитена в зоне строительства.

Ранее мэр города Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в историю метрополитена», – сказал мэр.