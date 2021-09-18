РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 сен. В День города на площади перед Ледовым дворцом «Арена Балашиха» состоялось выступление команд по мотофристайлу, мотошоу посетил глава Балашихи Сергей Юров вместе со спикером Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

Мотофристайл – молодой вид спорта, в котором спортсмены совершают прыжки с трамплина, выполняя трюки в полете. В этом соревновании у каждого выступающего свой лимит времени, за которое он должен выполнить свою программу. 6 спортсменов показали виртуозные трюки на мотоциклах. На выступление райдеров команды Mad man FMX и FMX-13 собралось много зрителей.

«Вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым посетили праздничные мероприятия в честь Дня города на площади у Ледового дворца. Экстрим-площадки впечатляют!» – написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

В субботу Балашихе исполнился 191 год. В День города праздничные события проходят сразу на нескольких площадках – на площади Ледового дворца, в парках «Пехорка», Пестовском и Никольско-Архангельском, на улицах Заречная и Солнечная, а также на Центральной площади в Железнодорожном. Завершится день шоу дронов, концертом и праздничным салютом в 22:00.