РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 сен. В соревнованиях по экстремальным видам спорта в Домодедове приняли участие более 100 человек, сообщила заведующая культурно-массовым отделом домодедовских парков Елизавета Агапова.

«Сегодня (18 сентября - ред.) у нас в парке «Елочки» проходит контест по экстремальным видам спорта «Экстрим.Pro». <...> Каждый раз мы приглашаем 3 дисциплины - это трюковые самокаты, ВМХ и скейтборды. В этот раз больше 100 участников», - сказала Агапова.

В каждой дисциплине отдельно выступили любители и профессионалы. Также отдельно оценили лучшие трюки.

Победителей и призеров наградили кубками, а также подарками: различными аксессуарами для самокатов, скейтов и велосипедов ВМХ.

Соревнования традиционно проводятся осенью. В этом году они проходят в 4 раз.