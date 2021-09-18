РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 сен. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский в субботу проверил работу 4 избирательных участков, которые размещены в школе №15, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Председатели участковых избирательных комиссий сообщили, что серьезных замечаний и нарушений не зафиксировано. Наблюдатели и сотрудники полиции следят за ходом выборов, все граждане обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

«В целом обстановку в горокруге Красногорск можно охарактеризовать как спокойную. Жители приходят голосовать на свои участки, также подают заявки на надомное голосование. Высокую явку ожидаем в Единый день голосования – 19 сентября», – отметил Спасский.

В округе к середине второго дня выборов проголосовали более 20% избирателей.

С 17 по 19 сентября в Подмосковье выбирают депутатов в Госдуму и Мособлдуму. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Узнать адрес своего избирательного участка можно на официальном сайте ЦИК, в личном кабинете на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы» и по телефону информационно-справочного центра ЦИК России: 8(800)200-00-20.