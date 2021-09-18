РИАМО - 18 сен. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с ДТП в Вологодской области, в котором пострадали пассажиры столичного частного автобуса, сообщает пресс-служба городского ведомства.

Утром 18 сентября водитель, управляя автобусом Mercedes-Benz, ехал со стороны автодороги М-8 Москва - Архангельск в сторону дороги Вологда - Тихвин - Р-21 «Кола», он не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса.

Прокуроры проверят деятельность частного пассажирского перевозчика и дадут оценку соблюдению компанией-перевозчиком требований федерального законодательства, в том числе о предрейсовых осмотрах водителей и контроле техсостояния транспортных средств, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.