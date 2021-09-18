РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 сен. Предприниматель, музыкант, владелец щелковской усадьбы Гребнево Андрей Ковалев проголосовал на выборах в Подмосковье. Он отдал свой голос на участке №3483 в центре досуга и культуры «Гребнево», передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

На данном участке зарегистрировано более 2 тыс. избирателей, по состоянию на второй день выборов здесь проголосовали более 20% жителей, внесенных в избирательные списки.

«Сейчас определяется будущее нашей страны. Как мы сегодня проголосуем, так и будем дальше жить. Я верю, что впереди грядут большие и серьезные реформы, которые поднимут вверх экономику нашего округа, Подмосковья и страны в целом», - сказал Ковалев.

Всего на территории городского округа Щелково работают 123 участковых избирательных комиссии. Исполнить свой гражданский долг можно с 08:00 до 20:00 по 19 сентября включительно.

В Подмосковье выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. Также в регионе проходят выборы в органы местного самоуправления в 7 городских округах.