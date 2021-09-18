РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 сен. От Общественной палаты Подольска на избирательные участки направили 140 человек, общественники помогают проводить выборы, сообщил председатель Общественной палаты округа Георгий Унгурян.

Общественники наблюдают, как проходят выборы, контролируют работу и помогают членам УИКов. Многие участвуют в процессе голосования жителей на дому. Каждый из 45 членов Общественной палаты округа привлек к этой работе еще нескольких своих знакомых.

«Я посетил более 10 участков и могу с уверенностью сказать, что все организовано на достойном уровне, есть дисциплина, хорошая охрана, везде есть наблюдатели. Нет на участках скопления людей, что актуально в период коронавирусной инфекции. Соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры», - сказал Унгурян.

Он подчеркнул, что избирателям выдают персональные ручки. Все сделано так, чтобы люди пришли спокойно, получили бюллетени и проголосовали.

Унгурян проголосовал 17 сентября в лицее №5.

Выборы депутатов в Госдуму и Мособлдуму проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Явка избирателей на выборах в Подольске составила более 17% на 15:00 в субботу.